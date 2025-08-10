Desmienten que BTS grabe tema de Michael Jackson

En días recientes, se había generado bastante emoción y expectativa ante la noticia de que tendríamos una canción de BTS y Michael Jackson. Sin embargo, este resultó ser un rumor que ya fue desmentido por la banda coreana.

Bighit Music, la empresa de entretenimiento detrás de BTS, lanzó un comunicado en redes sociales para abordar este informe sobre la supuesta participación del grupo en un álbum tributo al Rey del Pop.

Sin embargo, la compañía aclaró lo siguiente:

“BTS no ha visitado Grouse Lodge Studio en Irlanda ni ha participado en ninguna sesión de grabación en el lugar para el proyecto mencionado”.

Además, informaron que seguirán tomando las medidas necesarias para evitar esta desinformación sobre la banda.

Los primeros días de agosto The Irish Sun informó que el estudio musical Grouse Lodge Studios, con sede en el condado de Westmeath, en Irlanda, estaba en proceso de grabar canciones compuestas originalmente para el Rey del Pop con superestrellas de todo el mundo.

El director del estudio, Paddy During, le había declarado al Irsih Sun que acababa de regresar de Estados Unidos, donde estaba fichando a superestrellas para participar en este proceso.

“Las sesiones comenzaron el año pasado y ya tuvimos a la boy band coreana BTS con nosotros en Grouse Lodge, grabando una de las canciones”, dijo Paddy al Irish Sun.

Según lo que dijo Paddy, son poco más de diez canciones que fueron escritas originalmente para Michael por colaboradores con los que trabajó en Irlanda durante una visita en 2006, entre ellos el productor Rodney Jerkins y el rapero Nephew, que se han unido al proyecto.