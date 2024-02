“Carl Weathers siempre será una leyenda. Un deportista extraordinario, un actor fantástico y una gran persona. No podríamos haber hecho Predator sin él. Y, ciertamente, no nos lo habríamos pasado tan bien haciéndolo”, apuntó el ex gobernador de California, Estados Unidos.

“Cada minuto con él, dentro y fuera del set, fue pura alegría. Era el tipo de amigo que te empuja a dar lo mejor de ti sólo para seguirle el ritmo. Lo extrañaré y mis pensamientos están con su familia”, concluyó Arnold.