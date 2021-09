Todavía son millones en todo el mundo los que se mueven y cantan sin siquiera pensar en la letra de “ Wake me up”, que en diciembre de 2019 pasó a la historia como el tema dance que más alto ranqueó en los charts musicales de toda la década. Para entonces hacía un año y ocho meses que Tim Berling, el DJ sueco que conoció la fama mundial como Avicii, se había cortado las venas con los pedazos de una botella de vidrio en un hotel cinco estrellas de Mascat, Omán.

“Sintiendo mi camino a través de la oscuridad, guiado por un corazón latiendo/ no sé decir dónde terminará el viaje... Me dicen que soy demasiado joven para entenderlo, dicen que estoy atrapado en un sueño/ bueno, la vida me pasará de largo, si no abro bien los ojos... Así que despiértame cuando todo haya terminado” .

“Tim no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se encontraba, era un tipo sensible que amaba a sus admiradores pero evitaba ser el centro de atención”, fue la primera declaración de la familia del DJ nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989 .

“Wake me up” fue el single principal de su álbum debut, “True”, y también el leit motiv del video Doodle -las intervenciones en el logo del buscador de Google- con el que es recordado este miércoles en todo el mundo, cuando cumpliría 32 años, difundió Infobae.

Quien en su meteórica carrera donó millones a organizaciones destinadas a combatir la pobreza y el Sida, dijo alguna vez: “Cuando empecé a ganar mucho dinero descubrí que realmente no lo necesitaba. Cuando te sobra tanto, lo más sensible, lo más humano y lo más obvio que podés hacer es dárselo a la gente que lo necesita”.

Pero alejarse de los escenarios no fue suficiente para librarlo de los fantasmas de la ansiedad y del alcohol. Sus padres, Klas Bergling y Anki Liden, reconocerían tras su suicidio que el joven artista “no podía seguir más”. “Tim solo buscaba paz”, dijeron.

“Si no tomo, me pongo cada vez más nervioso antes de tocar. El alcohol lo frena”.

El mayor problema, confió, es no haber podido ver hasta dónde llegaba el sufrimiento de su hijo: “Te preguntas, ‘¿Por qué no hice nada?’ Y la verdad es que hicimos un montón de cosas. Pero Tim era un adulto, tomaba sus propias decisiones, no podíamos encerrarlo, todo el tiempo estaba creando. Cuando ahora lo vemos desde otra perspectiva es fácil decir que debimos haberle puesto un límite, pero hicimos todo lo que pudimos”.

“Intenté llevar el peso del mundo, pero solo tengo dos manos/ Espero tener la oportunidad de viajar, pero no tengo ningún plan/ Desearía poder quedarme así de joven para siempre, no temo cerrar los ojos, la vida es un juego hecho para todos, y el amor es el premio/ Así que despiértame cuando todo haya terminado”, dice la letra de “Wake me up”.