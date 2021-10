En la información recuperada por la revista Quien, Diego Boneta confesó que tras aproximadamente tres años de interpretar a Luis Miguel, ya se encuentra listo para soltar al personaje después del estreno de la última temporada de la exitosa serie, difundió Infobae.com.

“No, ya estoy listo para dejar el personaje, pero tampoco lo digo en mal plan. Creo que ahora lo importante es encontrar otros proyectos, como lo fue Nuevo Orden, que no tienen nada que ver, absolutamente, con Luis Miguel”, declaró.

Con ello, el actor de 30 años aseguró que no se siente encasillado con el personaje y buscará colaborar en otros proyectos lejanos a la vida del famoso “Sol”, tal fue el caso de la cinta por la que se encuentra nominado, en donde compartió créditos con Lisa Owen, Dario Yazbek y Naian González.

Aunque interpretar a Luis Miguel significó conocer muchas partes íntimas de su vida, Boneta explicó que una de las cosas que más le costó trabajo en esta tercer temporada fue encarar al cantante puertorriqueño en la actualidad, pues el proceso de caracterización era muy complicado y tardado.

“Déjate tú de Luis Miguel, de todo lo que hecho (...) empezando por las seis horas diarias de maquillaje, no había un milímetro de mi cara que no estuviera cubierto de prótesis, las manos, botarga de cuerpo completo... jornadas de 16 a 18 horas. ¡Fue muy duro!”, confesó en la misma charla.

El actor de Chicas malas 2 aseguró que durante el rodaje de esta última faceta de la vida del “Sol” tuvo que subir alrededor de ocho kilos para poder acercarse más al físico que actualmente tiene el cantante de 51 años y no solo eso, pues también su imagen cambiaba radicalmente por las prótesis que utilizaba.

Boneta aprovechó el espacio para recordar cómo fue para él adentrarse en la vida de Luis Miguel en la primer temporada. El actor explicó que cuando comenzó a interpretar al cantante en su juventud le resultaba complicado salir de su personaje después del set de grabación por la prótesis dental que usaba.

“´Luis Miguel, la serie´ me cambió la vida. Fue un proyecto que me dejó tanto, que demandó mucho, y fue un aprendizaje increíble. Hay pocas actuaciones que requieran de ese nivel de transformación y era la primera vez que me tocaba tener que hacer algo así”, dijo.

La última parte de la serie de Netflix estará disponible a partir del 28 de octubre. Hasta ahora sólo se tienen los adelantos cuyo último tráiler se estrenó hace unos días.