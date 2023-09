”Yo lo que siento cuando lo escucho, no sé por qué me da nostalgia. Me da como esa nostalgia buena. Me encanta escucharlo y cuando escuché ‘Por las noches’ me dio una... No sé, como una angustia agradable”, recordó.

La intérprete de Entre nosotros no perdió la oportunidad para elogiar la voz de Hassan Emilio Kabande Laija: “¿Viste cuando te emocionas con un tema? Él tiene eso en su voz y cuando grabamos el video, él se puso a cantar a capela. Nosotros quedamos todos helados”.