“Si eso sucede, he terminado, me detendré”, declaró el cantante al subir al estrado, pues consideró en ese momento que era un insulto para él, haber dedicado toda una vida y carrera artística a demostrar que es un excelente compositor y cantante, para después sentirse “disminuido” por algo que para él es natural como escribir la letra de un tema.

Ed Sheeran enfrenta un juicio por supuestas similitudes encontradas en Thinking out loud, tema que compuso hace más de 10 años y que ganó el premio Grammy como Canción del año en 2016, con la canción Let’s get it on de Marvin Gaye.

El británico aseguró que de haber hecho eso de lo que lo acusan “sería un idiota para pararme en el escenario frente a 20 mil personas”.

El tema en cuestión se llevó en 2016 el premio Grammy a Canción del Año.

En su cuenta de Instagram, Sheeran habló al respecto en marzo.

“Estuve trabajando en Subtract durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que pensé que debería ser. Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte”, inicia.

“Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a darle sentido a mis sentimientos... Y en poco más de una semana reemplacé el trabajo de una década con mis más profundos pensamientos oscuros. En el lapso de un mes, a mi esposa embarazada le dijeron que tenía un tumor, sin camino de tratamiento hasta después del parto. Mi mejor amigo Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente, y me encontré en la corte defendiendo mi integridad y carrera como compositor”.