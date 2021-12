Dentro de las películas, que serán reconocidas en una gala que se celebrará el 7 de enero en el Four Season de Beverly Hills, en Los Ángeles, forman parte Dune, de Denis Villeneuve; West side story, de Steven Spielberg; El poder del perro, Jane Campion, y No miren arriba, de Adam McKa.

El papel de Will Smith como el entrenador Richard Williams, padre de Serena y Venus, también suena fuerte para la temporada de premios, por lo que Rey Richard: Una familia ganadora, de Reinaldo Marcus Greene, fue nombrada por la AFI. El top lo completan Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson, y The tragedy of Macbeth, de Joel Coen.