“En términos de representación creo que se abre la posibilidad de estas nuevas narrativas, pero también de nuevos personajes que no necesariamente corresponden al tipo dominante, hegemónico, de los medios y de las narrativas occidentales, que es caucásica de pronto es otro tipo de rasgos, de identidades, de orígenes, con los que la gente se siente identificado porque nunca hemos estado en el centro de las narrativas, siempre nuestra participación en las narrativas es periférica, es alrededor, está en la orilla externa de las cosas y por primera vez nos volvimos en el centro, o bueno, no por primera vez, pero sí de manera tan potente y tan visible y sobre todo de una manera tan digna, porque esta vez nos tocó ser reyes, y nos tocó ser dioses, como siempre lo fuimos, pero se nos olvidó hace 500 años, pero lo estamos recordando otra vez. Lo potente y hermoso que podemos ser”, destacó el actor.

Huerta, de 41 años y oriundo de Ecatepec, Estado de México, ahondó para este diario sobre la importancia de verse representado en la pantalla sobre todo en los niños y adolescentes. Su personaje, basado en raíces indígenas, rompe con los estereotipos occidentales que se han establecido y duplicado en el cine a lo largo del tiempo.

“Si para mí un niño en México, Guatemala, Brasil, Argentina, California, Chicago, Canadá, Estados Unidos, en Europa o cualquier parte del mundo se mira al espejo y siente orgullo del reflejo que le está arrojando el espejo, entonces estamos del otro lado”.

“Si ese niño se mira al espejo y entiende que nunca hubo nada malo en él sino en los ojos que lo juzgaron, que lo que estuvo mal fue el prejuicio que lo miró, que lo que estuvo equivocado fue la regla que inventaron otros que se ajustaba a su cuerpo y no a los cuerpos de otras personas, si entendemos que el error siempre existió en un sistema llamado racismo y no en la gente racializada, si estos niños, estos adolescentes, estas niñas, logran verlo y logran sonreír, estamos del otro lado. Y si en algo contribuí yo para que eso sea posible me voy con eso”, agregó.

El actor aterrizó al encuentro de cine en el destino turístico de Los Cabos justo el mismo fin de semana del estreno de Black Panther: Wakanda Forever que presenta la lucha de la reina Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye y las Dora Milaje por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T’Challa.

Tenoch Huerta, protagonista de filmes como Días de gracia (2016), Güeros (2014) o La purga por siempre (2021), asegura nunca imaginarse lo que ahora está provocando con su personaje de Namor, no solo en México sino en otros países:

“No lo imaginé. Más que mexicanos creo que nos podemos sentir identificados un montón de gente en todos lados. He recibido muchos mensajes bonitos de toda América Latina, de la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, de banda en Europa, en África, en Asia, como que a ls banda le gusta. Primero por que a la banda le gusta, y le gusta la historia y son muy fanáticos de los cómics de Marcel, particularmente de Namor. Descubrí que era un personaje largamente esperado y que la banda enloquece con él”.

El actor tuvo una breve conversación con la actriz Teresa Ruiz (Narcos: Mexico) en la que ahondó en el quehacer del actor, y en el que Huerta destacó que más que talento, esta profesión exige disciplina, un trabajo mental y emocional en cada uno de los personajes que interpreta.

“Yo creo en la vocación más que el talento. Yo no creo en el talento porque es algo como algo mágico. Yo creo en el esfuerzo, en la cultura del esfuerzo, no de la ‘échale ganismo’, sino en la del esfuerzo”.

Asegura que aunque nunca soñó con ser actor y “simplemente pasó”, es una profesión que no debe tomarse a ligera y sí en conciencia:

“Creo que hay muy pocos actores en la historia que han sido artistas, pero un artista tiene que tener un discurso, y si no lo hay, entonces no es artista, simplemente es un repetidor de texto a un hacedor de adornos para la casa o adornos para el cuerpo. Nosotros no hacemos adornos, hacemos arte o es lo que aspiramos a hacer. Mi discurso personal es el hombre común, encontrar en las cosas comunes, bellas e insignificantes pequeñas, frágiles, vulnerables y hermosas, encontrar la belleza del universo en lo pequeños objetos, esa siempre ha siso la menra en que he trabajado”.

El actor y productor mexicano será reconocido este sábado con el Premio Sin Fronteras del FIC de Los Cabos por su carrera y por su labor en pro de la inclusión. Durante la edición 11 del festival el actor será homenajeado “por su destacada trayectoria y su incansable labor en pro de la inclusión, la diversidad y la visibilidad del talento latinoamericano en la industria fílmica mundial”.

Huerta que suma una lista de cintas como El infierno, Días de gracia, Vuelven, El más buscado, Güeros, reconocida con el Premio Competencia Los Cabos en el 2014; y Semana Santa, y series internacionales como Mozart in the Jungle, Blue Demon, Narcos: México, así como cintas Nómadas, Get the Gringo, Camino, The Forever Purge y recientemente uniéndose al Universo Cinematográfico de Marvel como Namor para Black Panther, está devuelta en este festival para recibir su premio.