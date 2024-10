El funeral de la estrella de One Direction Liam Payne podría llevarse a cabo en noviembre, en Reino Unido, tras su trágica muerte en Buenos Aires el 16 de octubre.

De acuerdo con el diario argentino Clarín, el cuerpo del intérprete podría permanecer en Argentina entre 10 y 15 días, luego de que se realicen las pruebas toxicológicas.

La embajada británica apoya a la familia de Liam a repatriar el cuerpo.

“Estamos apoyando a la familia de Liam Payne y estamos en contacto con las autoridades locales”.

El cantante de Strip That Down murió a causa de “múltiples traumas” que le provocaron “hemorragias internas y externas”.

El intérprete cayó desde el balcón de un tercer piso en el Hotel Casa Sur de Buenos Aires, y los resultados preliminares de la autopsia publicados por el periódico Daily Mirror determinaron que el resultado era consistente con su caída de 10 metros.

Los estudios toxicológicos y anatomopatológicos de la sangre y la orina determinarán cualquier rastro de drogas.

La policía encontró en la habitación una botella de whisky, un mechero y un polvo blanco, así como medicamentos, entre ellos clonazepam -que se utiliza para tratar la epilepsia, los trastornos de pánico o los espasmos musculares involuntarios- y pastillas energéticas.

Un cuaderno y el pasaporte del cantante fueron incautados y entregados a las autoridades, así como un teléfono que podría haber pertenecido al ex miembro de la boy band y que será revisado en busca de mensajes que puedan contribuir a la investigación.

La policía describió un “desorden total” en la habitación, con varias cosas rotas. Anteriormente habían recibido una llamada en la que se informaba de la presencia de un “hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de las drogas o el alcohol”, señala quien.com.

En las pruebas de laboratorio reveladas recientemente, señalan que de acuerdo con un estudio forense realizado a materiales extraídos del cuerpo del músico determinó la presencia de cocaína, aseguraron fuentes clave del expediente a Infobae.

Según las mismas fuentes, el dato se desprende del adelanto parcial del informe toxicológico del caso, cuya realización continúa.

Diversos medios internacionales apuntaron a la supuesta presencia de cocaína rosa, o “tusi”, un compuesto callejero que suele mezclar cocaína, ketamina y colorante de torta, entre otras sustancias. Sin embargo, el reporte al que accedió la Justicia no las incluye.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de los análisis de laboratorio del material encontrado en la habitación del hotel del ex cantante de One Direction, concluyó la primera parte de los estudios y ya cuenta con los resultados preliminares que fueron comunicados al fiscal interino Marcelo Roma, a cargo del expediente.

Entre el material analizado se encuentran diversos restos biológicos, cuyos estudios ya fueron completados y se mantienen en estricta reserva. Se realizó también un test al polvo blanco encontrado en el escritorio del ex cantante de One Direction fallecido el miércoles pasado. Sin embargo, la naturaleza de esta sustancia, en apariencia cocaína, aún no pudo ser establecida.

El polvo, sin embargo, fue sometido a un segundo estudio de cromatógrafo, para determinar con mayor precisión su composición química.