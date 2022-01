‘El poder del perro’ es la Mejor Película de los Globos de Oro 2022

Se trata de The power of the dog, (El poder del perro en español), y el musical West side story, ( Amor sin barreras), ambas se llevaron tres estatuillas de las más importantes de esta edición de los Globos de Oro.

La edición número 79 de los Globos de Oro fueron boicoteados por la industria del cine y la televisión por las acusaciones de corrupción y falta de diversidad de los organizadores de esos premios, situación con la vinieron arrastrando hasta este domingo, día que se realizaron los premios desde las redes sociales y la polémica no ha parado.