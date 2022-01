A principios de esta semana, la Asociación dijo que no habría público ni alfombra roja en el evento.

Entre los nominados se encuentran Lady Gaga (House of Gucci), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Will Smith (King Richard), Kristen Stewart (Spencer) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth). En televisión, el drama Succession lidera con cinco nominaciones.