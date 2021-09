El festival inicia el 6 de octubre con el estreno de The Harder They Fall (Más dura será la caída), un western del director británico Jeymes Samuel con un elenco de actores negros, y cierra el 17 de octubre con el estreno europeo de The Tragedy of Macbeth, de Joel Coen, protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand como la realeza escocesa asesina de Shakespeare.

Además habrá 21 estrenos mundiales junto con películas destacadas y galardonadas en los festivales de Cannes y Venecia, como el western de Jane Campion ambientado en Montana The Power of the Dog (El poder del perro) y la cinta de terror de Edgar Wright ubicada en los años 60 Last Night in Soho, ambas estrenadas este mes en Venecia, de acuerdo con Sinembargo.mx.

El festival de Londres contará con la adaptación de Maggie Gyllenhaal de The Lost Daughter de Elena Ferrante; King Richard de Reinaldo Marcus Green, protagonizada por Will Smith; el homenaje de Kenneth Branagh a su ciudad natal, Belfast; Paris, 13th District de Jacques Audiard, y el documental musical de Todd Haynes The Velvet Underground.