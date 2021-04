El actor chileno Patricio Castillo falleció este jueves a los 81 años de edad luego de haber sido hospitalizado por una afección pulmonar.

El Sistema de Teatros de la Ciudad de México confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter.

“Con profunda tristeza despedimos el día de hoy al primer actor: el Maestro Patricio Castillo (1940-2021), figura trascendental del teatro, el cine, la radio y la televisión en nuestro país (sic)”, compartió.

El pasado 12 de abril el primer actor fue hospitalizado por una afección pulmonar, sin embargo su esposa tuvo que salir a desmentir que había sido por Covid-19. Durante una entrevista cedida a Hoy, Haunani Ruíz, pareja del actor, aclaró que Castillo no había contraído coronavirus.

“Tuvo una baja de saturación y todo mundo corriendo de: ‘Covid, Covid’. Gracias a Dios no fue así, este es un hospital no Covid, no es Covid”, aseguró Haunani Ruíz.

De acuerdo al Sistema de Teatros de la Ciudad de México, Castillo forjó una notable trayectoria de más de 130 puestas en escena. En los últimos años se pudo ver a Patricio Castillo en producciones como La mexicana y el güero, Mi querida herencia y Mi marido tiene más familia.

En el último mensaje que Castillo escribió en su cuenta de Instagram, agradece los mensajes de preocupación de la gente.

“Gracias por su preocupación, estoy internado pero gracias a Dios, no es covid, estoy estable, contento y agradecido con la vida. Y también impresionado con la cantidad de cosas que se pueden inventar. Reitero, estoy estable y muy contento. Gracias a todos”, escribió.