El acto se llevará a cabo el próximo 6 de mayo de 2023 y, a pesar de todas las críticas que los Duques de Sussex hicieron contra la monarquía británica, el actual monarca consideró contraproducente no invitarlos al evento.

Tras el estreno del documental en Netflix y del lanzamiento del libro Spare del príncipe Harry, el príncipe William espera que su hermano menor no asista a la coronación de su padre, el Rey Carlos III.

Por ello, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle fueron invitados al acto de sucesión oficial, pero un allegado al príncipe William reveló que él no se encontraba nada feliz de ello, y que esperaba que no se presentaran, indicó publimetro.com

“La relación entre Harry y William ahora es inexistente. No han hablado desde que salió el libro y William no tiene intención de contestar el teléfono en el corto plazo”.

“Si fuera la coronación de William, Harry no estaría en la lista. No es ningún secreto que, personalmente, preferiría que Harry no estuviera allí después de todo lo que ha dicho y hecho”, reveló la fuente.

El príncipe Harry ha criticado mucho la posición de su hermano y de su esposa, Kate Middleton, pues como son los siguientes en la línea de sucesión, el Palacio de Buckingham siempre los está protegiendo, para que la imagen del príncipe William no se vea perjudicada.

En su libro, el príncipe Harry puso de ejemplo la vez que se disfrazó de nazi y todo el mundo lo crítico, pero asegura que tanto William como Kate habían aprobado su disfraz.