Los valores como el respeto, la disciplina, perseverancia, unión y el trabajo en equipo, fueron fundamentales para lograr el éxito que hoy tiene la Banda MS, así lo afirmó Sergio Lizárraga, líder de la agrupación, en la presentación que tuvo en “Conexión México: Moviliza tú Música en Mazatlán”, que tuvo lugar en el puerto.

Sergio Lizárraga, líder de la banda junto a los vocalistas de la agrupación, Alán Ramírez y Oswaldo “Walo” Silvas, tuvieron un acercamiento con los asistentes al evento, que es promovido por la Feria Internacional de la Música de Guadalajara y Spotify y que tuvo lugar en el Museo de la Música del CMA.

“La práctica y la que nos enseñaron a todos en la escuela que es el respeto, la disciplina, la perseverancia, la disciplina, la unión, el trabajo en equipo, ya mencioné cinco, puedo mencionar muchas, pero me quedó con esas cinco, cuando nosotros empezamos obviamente no sabíamos hasta dónde podía llegar esto, y me atrevo a decir que ni lo soñamos, porque digamos que los sueños, por lo menos personal no eran tan altos, rebasamos las expectativas”, dijo Lizárraga.