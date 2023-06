Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj

Pocos papeles son tan codiciados, o conllevan tanta presión, como el de Superman. Eso es doblemente cierto en el panorama actual, ya que Corenswet anclará un nuevo universo mientras DC intenta reinventarse tras enlazar varios fracasos en taquilla como, The Suicide Squad, Black Adam, Shazam: Fury of the Gods y la reciente The Flash.

Solo tres actores han interpretado al personaje en la pantalla grande. Christopher Reeve fue el primero en hacerlo en Superman de 1978, película que lanzó el género moderno de superhéroes y contó con tres secuelas.

Brandon Routh protagonizó Superman Returns (2006) de Bryan Singer, una película que no logró relanzar al personaje en la pantalla grande y que era una secuela de Superman II.

Y Henry Cavill, el cual protagonizó la película de Zack Snyder, Man of Steel, la película que lanzó el Universo Extendido de DC y lanzó al estrellato a su protagonista y que se ha convertido en uno de los actores favoritos en haber interpretado al hombre de acero.

Cavill apareció en Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016) y Justice League (2017) y después de años de estar alejado del papel, apareció en un cameo en Black Adam (2022) y anunció su intención de protagonizar más proyectos de Superman.

Eso fue antes de que Gunn y Safran fueran contratados para renovar el DCU, que incluía planes para un Superman más joven, algo que no sentó nada bien a los fans del actor.

Superman: Legacy tiene una fecha de estreno programada para el 11 de julio de 2025. El proyecto de Superman será la primera película que se producirá por completo bajo las ordenes de Gunn y Safran.

Acerca de Corenswet y Brosnahan

La elección de Corenswet como Superman, sin duda marcará un antes y un después de la carrera del actor, ya que es la primera vez que será la estrella absoluta en una producción de estas características, que también dará vida a uno de los superhéroes más perdurables de la cultura pop.

El actor destacó por primera vez en la serie de Ryan Murphy, The Politician, a la que siguió un papel protagonista en otra serie de Netflix respaldada por Murphy, Hollywood. Otros créditos incluyen la serie de HBO, We Own This City, Pearl, o Mis dos vidas. Tiene pendiente de estreno la serie de Apple TV +, Lady in the lake y la secuela de Twister, Twisters o Operation Othello.

Rachel Brosnahan es ganadora de un Emmy y un Globo de Oro por la serie The Marvelous Mrs. Maisel. Saltó a la fama con House of Cards, que le valió una nominación al Emmy.