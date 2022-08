Debido a que la producción de Hoy vio indeciso al “Toro del corrido” le pidieron que pensara bien el diseño que le gustaría añadir a su piel, por lo que el cantante de música regional mexicana hizo un compromiso con el público que es fiel seguidor al programa matutino.

Rivera aseguró que dentro de un mes, en septiembre, regresará al foro de Hoy ya con la decisión tomada sobre el diseño que desea y se va a tatuar ahí mismo.

Durante su participación en el programa, Lupillo Rivera accedió a hablar sobre cómo fue su relación con Belinda respecto al tema económico, por lo que en la sección “De qué me hablas” el cantante rompió el silencio.

Tras presentar el video en donde Belinda asegura no necesitar a un novio para poder tener lujos y que además estando soltera podía hacer lo que ella quisiera, “El Toro del corrido” fue cuestionado por los colaboradores de Hoy si es que su ex novia le pidió algún lujo o dinero como a Christian Nodal.

“Yo lo que puedo comentar de Belinda es que fue un tiempo que pasamos muy felices, se acabó y cada quien continúo por su lado, yo más detalles no les puedo dar porque no me gusta dar detalles. Yo nunca estuve en esa posición (que me pidiera dinero), la verdad, para mí Belinda siempre fue una dama conmigo, yo siempre fui un caballero con ella y hasta ahí nos quedamos los dos”, dijo al respecto Lupillo Rivera.