Fans de Britney Spears se quedaron sorprendidos luego de ver que su cuenta de Instagram había sido eliminada, pues al tratar de buscarla aparece el mensaje: “Lo sentimos, esta página no está disponible”.

Cabe señalar que la cantante contaba con casi 40 millones de seguidores en la red social, donde recientemente compartió fotos y videos de su boda con el modelo Sam Asghari.

El martes, Spears compartió un mensaje dirigido específicamente a su hermano mayor Bryan: “Bryan... tu entrevista de podcast fue tan especial”

“Sé que tú y tu familia no tenían malas intenciones en absoluto para quitarme todos esos años cuando, sinceramente, solo quería ser una persona respetada con una copa de vino tinto”, expresó la intérprete de Toxic.

Britney también desmintió que Bryan no fue invitado a su boda la semana pasada. “Nunca fuiste invitado a mi boda, entonces, ¿por qué responder? ¿De verdad crees que quiero a mi hermano allí que me dijo que no a un Jack y una coca cola durante 4 años... qué?”.

Aun se desconoce si fue su propia decisión descansar de esta red social o la misma plataforma le cerró la cuenta. Sin embargo, su esposo Sam Asghari ha seguido activo en sus publicaciones.