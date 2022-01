Las imágenes del personaje de Chris Noth grabadas para el final de la temporada de And just like that... no se verán finalmente en la serie de HBO Max, tras las múltiples acusaciones de abuso y agresión sexual presentadas por varias mujeres en contra el actor.

En el último episodio de la ficción que se podrá ver por la plataforma a partir del 3 de febrero, Noth no volverá a aparecer como estaba previsto, según informó Variety.

El personaje del actor, Mr. Big, murió en el primer capítulo del regreso de Sex and the city, después de sufrir un ataque al corazón, pero estaba contemplado que reapareciese en el final de la entrega, durante una secuencia imaginaria en la que Carrie, a quien da vida Sarah Jessica Parker, se reunía con él mientras visitaba el puente Pont des Arts de París para esparcir sus cenizas, lanacion.com.ar.

El equipo creativo de And just like that... decidió que la aparición de Noth, en el final de la temporada no era lo suficientemente significativa desde el plano narrativo, como para evitar retirarlo del montaje.

Algunas fuentes señalaron, además, que el final no estaba cerrado en el momento en que se hicieron públicas las acusaciones contra Noth.

La medida se produce tres semanas después de hacerse públicos los testimonios que afirman que el intérprete sería el supuesto autor de varias agresiones sexuales a mujeres en distintas etapas de su carrera, lo cual el actor ha negado. A raíz de este escándalo, el protagonista fue abandonado por su representante y despedido de la serie The Equalizer (CBS).