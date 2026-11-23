Majo Aguilar ofreció una interpretación impecable del Himno Nacional Mexicano el pasado domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte, previo al partido entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers. Este evento marcó el regreso de la temporada regular de la NFL a México después de una pausa de cuatro años.

La cantante, de 32 años, emocionó al público presente con su emotiva interpretación, que fue recibida con aplausos y ovaciones al grito de “¡Viva México!”, sin errores ni alteraciones en la letra del himno. Esto contrastó con presentaciones anteriores de otros artistas que han enfrentado críticas por errores similares.

Durante la misma ceremonia, la cantante MXKA interpretó el himno de Estados Unidos, aunque su actuación recibió críticas por problemas de entonación y letra. En cambio, Majo Aguilar fue elogiada por su voz y la participación del público que la acompañó desde las tribunas.