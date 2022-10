“La señora Castro no cometió delito alguno y cuenta con nuestra asesoría jurídica para defenderla de estas falsas acusaciones así como para ejercer las acciones legales que, en cambio, sí le asisten a ella.”, dice parte del documento difundido.

Cabe añadir que la propia Verónica Castro también compartió el mismo mensaje en sus redes sociales. Destacando que el error más grande de la artista habría sido “pecar de ingenuidad al confiar en que no habría dentro de este grupo de seguidoras que le expresaban afecto y admiración, ninguna agenda oculta para hacerle daño”.

“En ocasiones hablo de más, que tengo la boca muy grande y luego digo cosas fuera de lugar, pero en esta ocasión no tengo por qué tomar una responsabilidad que no me corresponde”, dijo el periodista tras el mensaje de la artista.