‘En el Camino’, del mexicano David Pablos, gana como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia

El director de cine mexicano David Pablos, ganó como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia, la película “En el Camino”.
La cinta muestra la historia de un romance homosexual en el mundo de los camioneros. Al recibir el galardón en el Cine de Lido veneciano, Pablos agradeció el apoyo, pasión y compromiso de su equipo.
“Esta película viene de un lugar muy personal y es muy bonito ver que conecta con otras personas”, expresó el cineasta.
En el escenario lo acompañó Inna Payan, una de las productoras de la película, quien mencionó el nombre de Diego Luna al agradecer el trabajo de los coproductores del proyecto, de acuerdo con infobae.com.
Después de recoger el galardón en el Cine de Lido veneciano, David Pablos acudió a una rueda de prensa en la que compartió cómo surgió la idea del filme tras acercarse al mundo de los traileros.
“Me enamora la vida nómada, la sociabilidad en la carretera y todo lo que implica en México, donde los horarios de trabajo no están regulados, hay abusos de sustancias, es un contexto que no había sido retratado en pantalla”, reveló.
Además de los trabajos no regulados, la película plantea la historia de amor de dos hombres en el “contexto menos adecuado”.
Cabe mencionar que antes de llegar a la ceremonia de premios de Venecia, el filme también fue distinguido en la víspera con el ‘Queer Lion’, un galardón colateral de la Mostra que reconoce a las mejores obras con temática homosexual.