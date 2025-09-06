‘En el Camino’, del mexicano David Pablos, gana como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia

El director de cine mexicano David Pablos, ganó como mejor película de Horizontes en el Festival de Venecia, la película “En el Camino”.

La cinta muestra la historia de un romance homosexual en el mundo de los camioneros. Al recibir el galardón en el Cine de Lido veneciano, Pablos agradeció el apoyo, pasión y compromiso de su equipo.

“Esta película viene de un lugar muy personal y es muy bonito ver que conecta con otras personas”, expresó el cineasta.

En el escenario lo acompañó Inna Payan, una de las productoras de la película, quien mencionó el nombre de Diego Luna al agradecer el trabajo de los coproductores del proyecto, de acuerdo con infobae.com.