El DJ Steve Aoki sorprendió a los asistentes al festival Tomorrowland, cuando puso su nueva colaboración junto a Ángela Aguilar interpretando La gata bajo la lluvia , canción de Rocío Durcal, lo que puso a cantar y bailar a más de uno en el festival, pero eso no fue todo también estuvo Danna Paola.

Cabe destacar, que otro de los temas que presentó Aoki fue La gata bajo la lluvia, su más reciente colaboración con Ángela Aguilar, puso la canción con una base electrónica, mientras sonaba a todo volumen la voz de la desaparecida cantante, en la parte en la que dice: Lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado.

Sin embargo, Aoki se fue más arriba cuando la letra dice: “Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá, y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia, una parte de la canción que se puede ver cómo el propio DJ vocaliza.