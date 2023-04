“Pure magic. what we created together. Worth the/Magia pura: lo que creamos juntos. Vale la pena”, escribió el también productor de música en su cuenta de Instagram.

Previo a esto, Ángela Aguilar compartió algunas historias junto al afamado DJ. “Estoy super emocionada con la locura que acabamos de grabar/crear” se puede leer en el video en Instagram. Además se puede ver una historia que compartió Steve Aoki junto Ángela Aguilar donde se le nota bastante alegres por trabajar juntos.

Las reacciones a esta colaboración no se hicieron esperar, algunas no fueron del todo positivas. “Canta bien, pero este no es su género ni su estilo, las “Vegas” creo le quedan grande aún”, “La neta no quedó, por algo su papá le decía lo que cantara”, “ Le duela a quien le duela!!! Eres la mejor”, “Ahora que % de asiática vas a poner”, se pueden leer en los comentarios.