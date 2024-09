Ángela Aguilar ha vuelto a ser objeto de burlas en redes sociales luego de que un video compartido por ella misma en su canal de YouTube, donde se compara con una “diosa griega”, se reavivara.

En el clip grabado años atrás, la joven artista expresa su orgullo por sus raíces mexicanas mientras luce un ostentoso atuendo, con una corona de flores doradas, un vestido con estampado de candelabros y un maquillaje adornado con hojuelas doradas.

En el video, Ángela menciona. “Sé que no me reconocen porque parezco una diosa griega, pero no, soy mexicana, muy orgullosamente mexicana”. Esta afirmación, sin embargo, ha generado una serie de comentarios negativos por parte de los internautas, quienes interpretan su orgullo nacional como inconsistente, detalla el imparcial.com