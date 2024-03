Barbie , el filme de Greta Gerwig, se llevó solo uno, el Premio a Mejor Canción, por What was I made for? para la cantante Billie Eilish.

Billie Eilish se lleva su primer Oscar por el tema What was I made for para Barbie.

Billie Eilish se lleva su primer Oscar por el tema What was I made for para Barbie.

Lista de Ganadores

-Mejor Actriz de Reparto: Da’Vine Joy Randolph, por ‘Los que se quedan.

-Mejor Cortometraje Animado: War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko’