El cantautor sinaloense Espinoza Paz confirmó su regreso a los escenarios de la Ciudad de México con el espectáculo “Mariachi Sinfónico”, programado para el miércoles 21 de abril de 2027 a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional, luego de registrar un sold out en su presentación previa del 26 de agosto.

El nuevo formato propone un recorrido por sus temas románticos y de despecho con una producción orquestal diseñada especialmente para llevar sus composiciones en vivo a otra dimensión sonora.