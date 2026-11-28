El cantautor sinaloense Espinoza Paz confirmó su regreso a los escenarios de la Ciudad de México con el espectáculo “Mariachi Sinfónico”, programado para el miércoles 21 de abril de 2027 a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional, luego de registrar un sold out en su presentación previa del 26 de agosto.
El nuevo formato propone un recorrido por sus temas románticos y de despecho con una producción orquestal diseñada especialmente para llevar sus composiciones en vivo a otra dimensión sonora.
De Angostura al Auditorio Nacional y venta de boletos
Originario de Angostura, Sinaloa, Isidro Chávez Espinoza trabajó en labores del campo antes de abrirse paso en la música y ha reunido un catálogo de más de 4 mil canciones compuestas, con éxitos propios como “El próximo viernes”, “Un hombre normal”, “Al diablo lo nuestro” y “Lo intentamos”, además de haber escrito para figuras y agrupaciones como Banda MS, Jenni Rivera, Alejandro Fernández y La Arrolladora Banda El Limón.
Las entradas se comercializan a través del sistema Ticketmaster MX (con cargos adicionales aplicables), con precios oficiales de 450 a 3 mil pesos mexicanos según la localidad en el recinto ubicado en Paseo de la Reforma.