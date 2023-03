El Cuartel del Arte, el Patio de las Jacarandas y el Foro del Lago son otros de los escenarios que se llenarán de música; hasta el momento, no se ha revelado el line up de artistas que se presentarán en estos recintos, a excepción del Foro de Lago del que se ha compartido un pequeño vistazo.

Chico Trujillo de Chile (19 de mayo), Love of Lesbian de España (1° de mayo), Isac at Nora de Francia (3 de mayo), Jupiter & Okwes del Congo (6 de mayo) y las metaleras mexicanas The Warning (24 de abril), son los primeros actos confirmados para presentarse en el Foro del Lago.

“Los invito a ser parte de la mejor de las ferias; estamos listos para recibirlos en la feria más segura, bonita e importante de todo México; este año vamos a superar lo que se ha logrado en sus casi dos siglos de historia y tradición, porque la feria y su gente siempre merecen lo mejor”, declaró Teresa Jiménez Esquivel durante el anuncio de estas actividades.

La lista completa de artistas que se presentarán en el Foro de las Estrellas:

14 de abril - Dimitri Vegas & Like Mike (conteo oficial)

15 de abril - Camilo

16 de abril - Danna Paola

17 de abril - Enjambre

18 de abril - Maldita Vecindad

19 de abril - Melendi

20 de abril - Belinda

21 de abril - Mattise

22 de abril - Lasso

23 de abril - Rod Stewart

24 de abril - Maluma

25 de abril - Moderatto

26 de abril - Alejandra Guzmán

27 de abril - Black Eyed Peas

28 de abril - Guerra de Sonoras

29 de abril - Manuel Turizo

30 de abril - Lucha Libre

1 de mayo - Sinfónica Militar

2 de mayo - Ha Ash

3 de mayo - Ricky Martin

4 de mayo - Pesado

5 de mayo - Eden Muñoz

6 de mayo - Bizarrap

7 de mayo - Los Tigres del Norte