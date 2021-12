El fallecimiento de Vicente Fernández sorprendió y conmovió a los mexicanos, pues se tenía la esperanza de que el cantante lograra recuperarse y volver a subirse a los escenarios. Sin embargo, existen pocos detalles sobre cómo fueron los últimos minutos de vida del Charro de Huentitán, de los cuales un sacerdote trajo luz.

Vicente Fernández falleció el pasado domingo a los 81 años de edad, evento que causó luto a nivel nacional. Su despedida estuvo envuelta en tanta atención mediática que comenzaron a surgir las teorías de que el cantante no habría muerto el pasado 12 de diciembre, publicó Infobae.com.

También despertó dudas respecto a la fecha, pues hubo quien aseguró que “El Rey” habría llegado a su fin antes, y no en un día que ya tiene mucha carga cultural para los mexicanos, pero ante estas teorías, el sacerdote que ofició la última misa en vida del cantante, habló al respecto.

En entrevista con Ventaneando, el Padre Óscar Sánchez Barba narró cómo él acompañó al cantante durante sus últimas horas de vida y cómo fue testigo del profundo dolor que vivieron los Fernández el pasado domingo.

“Me llamó Gerardo (Fernández) desde el sábado 11, yo estaba en misa de 7 y oía que alguien me llamaba, pero pues no puedo contestar en la misa, y era él, me decía: ‘Que si puedes venir a darle la unción de los enfermos’, pero ya me lo dijo ya quebrado, llorando, le dije: ‘Sí, ¿cómo no?, inmediatamente voy’ y fui”, recordó el sacerdote.