Cada mes Netflix sorprende a sus suscriptores con grandes estrenos, por supuesto que diciembre no es la excepción, pues además del final de La casa de papel, llegarán a la pantalla chica los nuevos capítulos de Emily in Paris , la segunda temporada de The Witcher y No mires arriba, la película protagonizada por Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio.

Pero así como unos vienen otros se van, pues varias series y películas dejarán de formar parte del catálogo de la plataforma, publicó milenio.com.

Sin duda, no todas son buenas noticias para los usuarios del gigante de streaming que deberán decirle adiós a varios títulos antes de terminar el año, desde icónicas producciones de la pantalla grande y la televisión hasta contenido para niños. Aquí te compartimos todos los contenidos que se van de Netflix, publicó milenio.com.

Las despedidas siempre son duras, y así como tendremos que aceptar la eliminación de todas las temporadas de Grey’s Anatomy, ahora llegó el momento de aceptar la salida de más películas de acción, filmes nominados al Oscar y varias series.

Entre las películas que dejamos de ver desde este 1 de diciembre se encuentran: 300, 300: Rise of an Empire, The Amazing Spider- Man 2, The violin player, Jack Reacher, The little mermaid, Across Grace Alley, además de los siguientes títulos: Interrogation, Break up 100, Don’t go breaking my heart, Triumph in the skies, She remembers, he forgets Set Off Triple tap Nekfeu, Les Étoiles vagabondes, See no evil, hear no evil 60 days in Invention y The Universe Beyond scared straight.

Además, Arthur Christmas Reckoning, Ancient Aliens, America’s book of secrets, The judge, Asu Mare 2, Black hawk down Devil’s gate y Gridiron gang Hard to kill.

En cuanto a series, ya no encontrarás Reckoning y Lost & Found Music Studios.