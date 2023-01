La ceremonia de los Critic’s Choice Awards 2023 se llevará a cabo este domingo 15 de enero, en Los Ángeles.

La Asociación de Críticos de Estados Unidos y Canada (CCA, por sus siglas en inglés) representa a más de 600 periodistas de medios dedicados al entretenimiento, toma la estafeta dejada por los Golden Globes 2023, con la tarea de elegir a los mejores actores, actrices y demás profesionales del cine y la televisión.

México está representado en los Critics Choice Awards 2023, por la actuación de Diego Calva en Babylon, Diego Luna por Andor , Alejandro González Iñárritu por Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, y por Pinocho de Guillermo del Toro en varias categorías, como Mejor Película Animada, Mejor canción original y Mejor música original.

El público podrá seguir la ceremonia de premiación en vivo a partir de las 17:00 horas (horario Sinaloa) a través de la señal del canal de TNT, HBO Max.

Nominados a los Critics’ Choice Awards 2023



Mejor Actor

Austin Butler – Elvis

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser – The Whale

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living



Mejor actriz

Cate Blanchett – Tár

Viola Davis – The Woman King

Danielle Deadwyler – Till

Margot Robbie – Babylon

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once



Mejor actor de reparto

Paul Dano – The Fabelmans

Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

Brian Tyree Henry – Causeway



Mejor actriz de reparto

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Jessie Buckley – Women Talking

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Janelle Monáe – Glass Onion: A Knives Out Mystery



Mejor actuación revelación

Frankie Corio – Aftersun

Jalyn Hall – Till

Gabriel LaBelle – The Fabelmans

Bella Ramsey – Catherine Called Birdy

Banks Repeta – Armageddon Time

Sadie Sink – The Whale



Mejor ensamble de actores

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Glass Onion: A Knives Out Mystery

The Woman King

Women Talking



Mejor dirección

James Cameron – Avatar: The Way of Water

Damien Chazelle – Babylon

Todd Field – Tár

Baz Luhrmann – Elvis

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Sarah Polley – Women Talking

Gina Prince-Bythewood – The Woman King

S. S. Rajamouli – RRR

Steven Spielberg – The Fabelmans



Mejor película

Avatar: The Way of Water

Babylon

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelman

Glass Onion: A Knives Out Mystery

RRR

Tár

Top Gun: Maverick

Women Talking



Mejor guión original

Todd Field – Tár

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Onc

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg, Tony Kushner – The Fabelmans

Charlotte Wells – Aftersun

Mejor guión adaptado

Samuel D. Hunter – The Whale

Kazuo Ishiguro – Living

Rian Johnson – Glass Onion: A Knives Out Mystery

Rebecca Lenkiewicz – She Said

Sarah Polley – Women Talking



Mejor fotografía

Russell Carpenter – Avatar: The Way of Water

Roger Deakins – Empire of Light

Florian Hoffmeister – Tár

Janusz Kaminski – The Fabelmans

Claudio Miranda – Top Gun: Maverick

Linus Sandgren – Babylon



Mejor diseño de producción

Hannah Beachler, Lisa K. Sessions – Black Panther: Wakanda Forever

Rick Carter, Karen O’Hara – The Fabelmans

Dylan Cole, Ben Procter, Vanessa Cole – Avatar: The Way of Water

Jason Kisvarday, Kelsi Ephraim – Everything Everywhere All at Once

Catherine Martin, Karen Murphy, Bev Dunn – Elvis

Florencia Martin, Anthony Carlino – Babylon



Mejor edición

Tom Cross – Babylon

Eddie Hamilton – Top Gun: Maverick

Stephen Rivkin, David Brenner, John Refoua, James Cameron – Avatar: The Way of Water

Paul Rogers – Everything Everywhere All at Once

Matt Villa, Jonathan Redmond – Elvis

Monika Willi – Tár



Mejor diseño de vestuario

Ruth E. Carter – Black Panther: Wakanda Forever

Jenny Eagan – Glass Onion: A Knives Out Mystery

Shirley Kurata – Everything Everywhere All at Once

Catherine Martin – Elvis

Gersha Phillips – The Woman King

Mary Zophres – Babylon



Mejor peinado y maquillaje

Babylon

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Whale



Mejores efectos visuales

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Everything Everywhere All at Once

RRR

Top Gun: Maverick

Mejor comedia

The Banshees of Inisherin

Bros

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

The Unbearable Weight of Massive Talent



Mejor largometraje animado

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Wendell & Wild

Mejor película extranjera

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Close

Decision to Leave

RRR



Mejor canción

Carolina – Where the Crawdads Sing

Ciao Papa – Guillermo del Toro’s Pinocchio

Hold My Hand – Top Gun: Maverick

Lift Me Up – Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu – RRR

New Body Rhumba – White Noise

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat – Guillermo del Toro’s Pinocchio

Michael Giacchino – The Batman

Hildur Guðnadóttir – Tár

Hildur Guðnadóttir – Women TalkingJustin Hurwitz – Babylon

John Williams – The Fabelmans