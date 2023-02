Hasta el momento, no se ha revelado la lista completa de artistas invitados pero ellos son los que ya han confirmado su participación Bad Bunny, Lizzo, Mari J. Blige, Luke Combs, Kim Petras y Sam Smith, Steve Lacy y Brandi Carlie.

El evento será conducido por el comediante sudafricano Trevor Noah, quien es reconocido por su trabajo en el programa de ‘The Daily Show’ y será su tercera participación en los Grammy.

Nominados

Grabación del Año

Don’t Shut Me Down de ABBA

Easy On Me de Adele

Break My Soul de Beyoncé

Good Morning Gorgeous de Mary J Blige

You And Me On The Rock de Brandi Carlile /Lucius

Woman de Doja Cat

Bad Habit de Steve Lacy

The Heart Part 5 de Kendrick Lamar

About Damn Time de Lizzo

As It Was de Harry Styles

Álbum del año 2023

Voyage de ABBA

30 de Adele

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

RENAISSANCE de Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) de Mary J. Blige

In These Silent Days de Brandi Carlile

Music Of The Spheres de Coldplay

Mr. Morale & The Big Steppers de Kendrick Lamar

Special de Lizzo

Harry’s House de Harry Styles

Canción del Año 2023

abcdefu de Sara Davis

About Damn Time de Melissa “Lizzo” Jefferson

All Too Well de Taylor Swift

As It Was de Harry Styles

Bad Habit de Steve Lacy

BREAK MY SOUL de Beyoncé

Easy On Me de Adele

GOD DID de DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend &Fridayy

The Heart Part 5 de Kendrick Lamar

Just Like That de Bonnie Raitt