Peso Pluma lo volvió a hacer, pues tras alcanzar una gran fama por el sencillo Ella Baila Sola o cantar en programas como The Tonight Show con Jimmy Fallon, ahora estrenó la BZRP Music Sessions #55 junto a Bizarrap.

La canción tuvo más tintes de ser un corrido tumbado que una canción electrónica de Bizarrap, como lo fue en el caso de la Music Sessions #53 junto con Shakira, además en esta ocasión no se trató de arremeter contra alguien en particular sino una letra sobre una relación rota.

Reacciones encontradas

Como era de esperarse, mientras que el tema fue bien recibido por algunos, por otros no fue así, en twitter, algunas de las frases que se pueden encontrar son las siguientes.

“La mejor parte de la session #55 de Bizarrap con Peso Pluma es cuando la quitas y pones esta joyita”, refiriéndose a la colaboración con Shakira. “Ya escuchándola bien, no está tan mala la canción del Bizarrap con Peso Pluma”, “La Bizarrap music session de Peso Pluma no es ni siquiera la mejor que hizo un mexicano”, “Pfff terrible sesión de peso pluma con bizarrap”. “Peso Pluma la rompió, el problema que le veo a la session es que no parece una canción de bizarrap siento que esto pudo ser un single de pp.