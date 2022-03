“Es un personaje que comienza en un lugar muy oscuro, pues está viviendo una situación complicada y al realizar una labor tan difícil se encuentra un poco desconectada de la realidad, es algo con lo que me puedo sentir un poco identificada, porque cuando uno se dedica a cosas que son tan difíciles emocionalmente al vivir tanta tragedia, se me hace algo muy real y muy vulnerable”, comentó González a la revista Glamour.

La historia es del veterano de guerra Will Sharp, que en un acto desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, recurre a la única persona que sabe que no debería, su hermano adoptivo Danny.

Éste le ofrece participar en un robo a un banco, el mas grande en la historia de la ciudad. Will no puede decir que no. Cuando su intento de escape sale mal, los hermanos secuestran una ambulancia con un policía herido y una paramédica, que es la que interpreta Eiza González.

“Creo que lo que más me inspiró es que cuando vemos un personaje médico, siempre lo vemos desde la parte romántica, nos muestran historias un poco desasociadas de su labor y me parece que es una labor honorable, tan increíble y sobre todo hoy más que nunca por todo lo que estamos viviendo en medio de una pandemia y lo que realmente me gustó fue interpretar a una mujer con tantas complejidades”, compartió la actriz al medio.

“Estuve desarrollándome y educándome por cuatro meses y cada día era como ir a la escuela de medicina, me aprendí los términos, cómo se hace y qué no se hace, cómo tenía que hacerlo y de esa manera yo sabía que tenía que hacer en cada momento. Me involucré muchísimo y también teníamos una paramédico en el set todos los días con nosotros, entonces iba a filmar y luego tomaba clases, como si estuviera estudiando medicina, porque me enseñaron cosas tan simples como sacar la camilla de la ambulancia”.

“Ambulance” un thriller de acción, con aspectos psicológicos y dramáticos.