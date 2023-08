“Mucha gente sale y muchos fans, todavía no he visto ni un capítulo, conté la historia leí los capítulos, luego haz de cuenta hice algunos comentarios y no pude volver a leer, estoy nerviosa”, dijo la cantante sobre el estreno de su bioserie cuando entró de visita a La Casa de los Famosos .

Durante esa charla con los habitantes del reality, Gloria se confesó sobre los guiones y cómo irá contada su muy criticada y juzgada vida sobre y detrás de los escenarios.

“Si hay gente que ha visto y me dicen cosas muy padres, estoy muy nerviosa porque la verdad yo no había hablado de muchas cosas, porque cuando yo salí de todo el escándalo y toda esa situación, yo quería levantarme, pero no quería dar lástima, quería levantarme así con la cara fuerte, como víctima”, aseguró la ex protagonista de la telenovela Libre Para Amarte.

“Definitivamente es una serie polémica y esa polémica genera conversación, la conversación genera conciencia y eso es lo más importante que se genere conciencia en muchas personas”,

Dijo que la bioserie se realizó a base de 70 entrevistas y es una historia con tintes de ficción.