Jungkook el cantante y bailarín más pequeño de la banda surcoreana BTS estrenó Seven, que forma parte de su primer álbum en solitario.

Originario de Busan, Corea del Sur y con solo 25 años, Jeon Jungkook, lanzó este tema en colaboración con la rapera Latto y la participación de la actriz de dramas coreanos Han So Hee.

BTS se encuentra en receso, pues sus integrantes se están incorporando al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Actualmente se enlistaron Jin y J-Hope, y gradualmente se irán integrando los demás, para reunirse de nuevo como grupo, en 2025.

En tanto, sus integrantes realizan actividades en solitario.

Seven es una canción de amor desesperado que combina ritmos electrónicos y el amplio registro vocal del Jungkook, fue compuesta y producida por Andrew Watt.

Trata sobre el enamoramiento y lo que es capaz de hacer una persona con tal de estar con la chica de sus sueños, desde perseguirla a cada momento hasta fingir la muerte con tal de llamar un poco su atención.

En una de las escenas durante la lluvia Jungkook se sujeta a un poste para demostrar su fortaleza y perseverancia de conquistar a la chica que tanto le gusta sin importar su rechazo.

Jungkook ya ha sacado canciones en solitario en el pasado, como y Left and Right, que grabó en colaboración con Charlie Puth, y Dreamers, que estrenó como parte de la promoción de la FIFA World Cup, en Qatar; My You para el evento BTS 2022 Festa y Stay Alive, que forma parte del soundtrack de la serie 7Fates: Chakho.

El tema rápidamente se colocó en los primeros lugares de las plataformas. Tan solo en Youtube en las primeras 10 horas alcanzó más de 30 millones de visualizaciones y se colocó en el primer lugar de tendencia en música.