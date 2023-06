De todas formas solo hablare esto del single! desde que he encendido el live, bueno desde que lo he encendido por hablar del single, no tengo nada de qué hablar, si esto es todo!”, añadió.

“Yoongi trabajó tan duro ... ¿Por qué es Yoongi tan tan adorable .. sé que él es muy cool, pero no sé por qué es tan adorable para mí .. quiero decir que es tan cool, toca el piano, toca la guitarra .. me hace preguntarme si yo también debería tocar algo mientras canto y bailó”.

En el Live que duró casi dos horas, pidió a Army que le contaran cosas divertidas que hayan hecho en los últimos días.

Luego comenzó con una rutina de ejercicios.

“Chicos, es tan agotador”, decía mientras hacía sentadillas, luego tomó mancuernas e hizo una rutina de brazos.

“Normalmente estoy haciendo ejercicio así en casa, chicos. La próxima vez que te preguntes qué está haciendo (jungkook), (puedes pensar) “ah debe estar haciendo ejercicio”.

Se acerca a la cámara y dice: “¿Pensaste que había terminado? No ha terminado.

¡Todavía no ha terminado! Estoy cansado, no sé por qué me cansan las flexiones... Antes se me daban muy bien, ja. Lo he hecho dos veces, ahora la tercera, chicos por favor denme fuerza”.

Luego explica como hacer rueda abdominal.

“Tienes que deslizar esto todo el camino hacia adelante, pero traerlo de vuelta es difícil .. es difícil para mí también. Vamos a hacer 15. Puedo contar esto como uno ¿verdad? ¿son 5? ¿son 6? ¿son 9? 11, wow los 15 eran muy difíciles”.

Y mientras trabajaba abdomen cantó y luego comentó que no pudo ir al concierto de Bruno Mars hace poco en Seul.

“¿Cuántos hice?”, pregunta y vuelve a cantar. “Sólo uno más, vale ya está hecho hecho está, he trabajado duro... estoy tan cansado”.