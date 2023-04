A unos días de enlistarse en el Ejército de Corea del Sur para cumplir con su servicio militar obligatorio, J-Hope, el bailarín estrella de BTS, regaló un live a las Armys de todo el mundo y les hizo una promesa: Nos vemos en 2025. Durante el live que inició pasadas las 23:00 horas de Corea, pero serían las 7:00 horas en el pacífico mexicano, Jimin, otro integrante de la boyband se “asomó” y le dijo “¿Qué haces a esta hora?” y luego recomendó “ten una buena conversación con Armys, nos vemos mañana”. Durante casi 40 minutos en Weverse, Hobi, como también se le conoce, dijo haber descansado durante dos semanas, haber pensado mucho en el servicio y aunque será algo diferente a lo que es su vida normal, aseguró no sentirse mal. Mucho se había especulado sobre el día que el también compositor y productor se enlistaría y él mismo había calmado a sus fans prometiendo un live antes de irse. “Bueno, dije que vendría, así que vine. No quedan muchos días. En realidad, hace una semana tuve sentimientos como ‘ah, qué hago’... He estado pensando mucho en esto. El tiempo realmente pasa rápido. Ahora mismo no me siento mal. Lo haré bien y volveré”, aseguró. “Creo que he descansado un poco más de dos semanas y pude organizar algunas cosas pero no hay mucho que haya hecho. He estado durmiendo bien y comiendo bien. Gané algo de peso. Ahora peso dos kilos más”.

J-Hope compartió que Jin, el primer integrante en enlistarse, le ha estado llamando todos los días, lo cual agradece porque le dio muchos consejos y es una manera de estar cuidándolo. “No estaba seguro de lo que necesitaría llevar, así que le pregunté mucho a Jin sobre eso y me dijo que hay cosas establecidas que tenemos que hacer durante el día, pero que hay más tiempo libre, así que me preguntó qué debo hacer en ese tiempo”, añadió. “Me dio muchos consejos. Dijo que después de entrar por primera vez, no llevó nada para hacer, así que solo miró al cielo durante 10 horas. Me recomendó llevar libros, a menos que quisiera mirar el cielo durante 10 horas. El intérprete de On the street comentó que experimentará cosas nuevas y eso es algo que valorará.

“Las experiencias no son algo que puedas comprar, así que las considero valiosas. Esta será una nueva experiencia y es una parte de la vida que debo entender. Y me pregunto cómo será esto. Así que no estés tan triste. Volveré saludable. ¡Escuché que las comidas en el Ejército son realmente buenas!”, añadió. “Algo que les puedo decir es que realmente no se preocupen porque volveré bien! Al final, J-Hope confesó que no quería apagar el Live, y tocó sus ojos. “Ah mis lágrimas, noooo... Me iré ahora, que tengas una buena noche y dulces sueños y te amo Army. Encontrémonos en el 2025. No te preocupes. Te amo. Iré y volveré bien, mantente a salvo y por favor apoya a nuestros miembros también. Noooo, no quiero presionar el botón de finalizar, me iré ahora”.