El sencillo es el único que incluyó videoclip oficial en el lanzamiento del Bichota Season y ya causa las primeras impresiones entre los fanáticos. Karol G le responde a Anuel; pero no hay que confundirse: la canción no está dedicada al puertorriqueño, sino a su nuevo amor, Feid.

Una de las que más expectativa había generado en el listado del disco era Mi ex tenía razón , con la que se anticipaba que la cantante paisa nuevamente haría referencia a su ex pareja Anuel AA.

“ Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar otro como él, y me llegó uno mejor ”, es la frase más contundente con la que La Bichota le responde a su expareja. Se entiende que es una respuesta directa a la canción que Anuel AA lanzó recientemente llamada Mejor que yo , dedicada al nuevo novio de Karol G.

“De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné”, agrega La Bichota en su canción, la cual retrata que está mucho más feliz con la vida que tiene ahora. “Ya no extraño la vida que tenía, cuando pienso en lo que decía”, agrega.

A pesar de esas referencias al puertorriqueño, la canción no está dirigida a él, sino a su nueva pareja.

“Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía, a ti sí te creo cuando me dices ‘mi amor’”, dice la primera estrofa de la canción.

Karol G además demostró su admiración por la reina del tex-mex, Selena Quintanilla. El ritmo de la canción es una clara referencia a la artista estadounidense que murió en 1971; pero la paisa también lució un top corto en el que se ve la foto de la artista que interpretó canciones como Amor prohibido y Como la flor.