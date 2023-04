De Karol G se asegura que le ha dedicado varias canciones al boricua como Mamii j unto a Becky G y posteriormente TQG junto a Shakira. Pero ahora, le tocó el turno a Anuel AA quien estrenó el tema Mi ex junto a Wisin.

En el video de este nuevo sencillo de Wisin en el cual Anuel colabora aparece un vehículo, muy parecido al que utilizó con Karol G para el video del tema “Secreto”. El carro se ve quemado junto a unas coronas de flores que se utilizan en en las funerarias.

Sitios especializados en el género urbano, reportaron referencias de ambos videos en los cuales luce que el vehículo es muy similar. Esta no sería la primera indirecta de Anuel a sus ex parejas ya que en su tema anterior Más rica que ayer aseguró que es el Chayanne del 2023 por las discusiones que se han formado en las redes sociales sobre su figura y sus ex parejas.