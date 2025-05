Tras el exitoso lanzamiento de What Was That, como el primer corte de su nuevo álbum Virgin, Lorde ha revelado su próximo sencillo Man of the year, que parece revelar el tema principal del proyecto.

La pista se trata de una balada, reminiscente a Liability o Stoned in the nail salon, en la que profundiza en su identidad de género y el impacto que esta ha tenido en sus relaciones personales y románticas.

“Me conociste en un periodo extraño de mi vida, tomé mi cuchillo y corté el cordón, mi bebé no puede creer que me he convertido en alguien más, alguien más como yo”, canta en el primer verso.