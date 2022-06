“Dos reclusos (Miles Teller y Jurnee Smollett) forman una conexión mientras luchan con su pasado en una penitenciaría de última generación dirigida por un visionario brillante (Chris Hemsworth) que experimenta con sus sujetos con drogas que alteran la mente”, señala Netflix en el tráiler de la cinta.

Dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick, Tron: Legacy), se basa en el cuento de The New Yorker, Escape From Spiderhead, de George Saunders.

Spiderhead es un relato que se basa en una novela distópica de George Saunders.

Actúan además Miles Teller, Jurnee Smollett, Nathan Jones, Tess Haubrich, Charles Parnell, Bebe Bettencourt, Daniel Booko, Angie Milliken y Jane Larkin, entre otros.