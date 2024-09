El actor Eugenio Derbez se sumó a la controversia que ha surgido en México en redes sociales en torno a los “distractores” sobre lo que pasa en el país, como la Reforma al Poder Judicial, por estar frente a la televisión pendiente de las polémicas de La Casa de los Famosos México 2024.

A través de su cuenta de Instagram, el también productor y director empezó a hablar en su video en tono serio y mencionando que no le gustaba hablar de temas sensibles, dando a entender que hablaría de algo relacionado con la política.

“Pocas veces hago videos así en donde hablo de temas un poco más porque se viralizan. Luego me atacan, crucifican y otros me apoyan. El caso es que siempre que hablo de estos temas soy tendencia. Pero a veces es importante alzar la voz”, comenzó a decir y agregó:

“Veo un México incendiado, un México dividido y creo que todo viene de la mala información”.

Sin embargo, aunque el mensaje parecía ser muy serio, de pronto cambió el tono y en forma irónica comenzó a hablar sobre La Casa de los Famosos.

“Necesitamos estar bien informados para tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Pues hay que saber, que si Mayito bailó el gallinazo, que si no va, que si Adrián Marcelo dijo del otro...”, dijo.

Con su característico sentido del humor, Derbez mencionó que no le ha puesto mucha atención al programa porque estaba enfocado en cosas menores como el contexto político del país.

“Es culpa mía porque he estado distraído. Que si la Reforma Judicial, que si ya se devaluó el peso, que si la economía se está cayendo... pendejadas que me tienen distraído. Me tengo que informar mejor”, puntualizó.

Los internautas no tardaron en reaccionar y comentar lo que piensan al respecto.

“Gracias Eugenio, y sí, ojalá la gente en nuestro México le diera relevancia a lo que en realidad lo tiene... ¡Despierten compatriotas ! No queremos ser “Venezuela II”.

“Excelente mensaje, lo hizo con sarcasmo, O sea nos dice que estamos más pendiente de cosas sin importancia como ese programa y dejamos un lado lo verdaderamente importante ”.

“Que gran mensaje y tienes toda la razón en estos momentos hay un México dividido y a punto de colapsar y perder su democracia debido a la unificación de poderes La Reforma no puede darse por la democracia de México. Si queremos un gran ejemplo o evidencia veamos la información de Venezuela de cómo empezó el dictador Chávez y un país tan hermoso que todos nos queríamos llegamos al punto de quedar divididos y no solo eso odiándonos entre nosotros mismos, gracias a los mensajes de odio de nuestros líderes”.