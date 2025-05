“Estoy por cumplir 15 años de trayectoria, con una evolución importante en mi carrera, en mi imagen, tengo un nuevo equipo atrás de mí, realmente estoy muy feliz porque se viene nueva música; en estos momentos sólo estoy tocando techno, hard techno, disfruto este nuevo estilo que llevo, dejando atrás a la Mariana Bo, evolucionando de tal manera que a la gente le ha encantado, y eso me hace muy feliz”, señaló la DJ.

“Estar con Katy Perry fue algo increíble, fui elegida por ella después de haber visto varios perfiles, le gustó mi propuesta, justo cuando la conocí me dijo “Yo te elegí”, y yo ¡waoo!, ella es una mujer increíble, talentosa y tuve la gran de abrir los cuatro conciertos que ella dio en México, tocar en la Arena México es algo sumamente increíble y la verdad hicimos muy buena mancuerna ella y yo, esto apenas acaba de pasar, y ahora estoy aquí en Culiacán y me encanta”, subrayó.

Parte de esta evolución que presenta la también productora de sets como Acrópolis, Vivaldi, Hello Techo, Día de muertos , y muchos más, es que presentará un nuevo set enfocado completamente el Techno, pero más “oscuro”, en el que obviamente se le podrá ver tocando el violón para crear fusiones únicas, a lo que ella llama una propuesta más madura.

Agregó, que además de estos conciertos, tuvo la oportunidad de participar nuevamente en una edición más del EDC México, donde presentó un nuevo performance, un set de música techno, donde lanzó uno de sus más recientes tracks en violín titulado Winter de Vivaldi, además de mostrar todo el nuevo concepto que trae para esta nueva etapa de su carrera.

“Actualmente estoy trabajando en una nueva producción, el cual no tiene nada que ver con mi 15 aniversario, para este festejó tendré que preparar algo muy grande para mis fans, porque son ellos lo que me han permitido llegar a este nivel, no sé que es lo que voy hacer, así que empezaré por lanzar una encuesta en mis redes sociales para saber que les gustaría, un evento totalmente gratis para que vayan todos y la pasemos increíble”, resaltó.