“Estoy muy feliz, la verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que toqué, creo que fue en el Centro de Ciencias, y hoy fui invitada al aniversario de mi ciudad, la que me vio crecer, y ahora regresar con un show me hace sentir muy feliz, vamos a ver qué tal se portan los culichis”, expresó Bo.

Este año, compartió la sinaloense, ha sido de reencuentro con sus fans, con una gira de presentaciones en importantes festivales como el Tomorrowland, Coachella, Aqua Colors Fest, visitando lugares como Alemania, Estados Unidos, La India, algo que considera le hacía mucha falta, no solo a ella sino a muchos artistas que deseaban retomar los escenarios.