Muchos de sus documentales son miradas detrás de escena de películas como Marie Antoinette, dirigida por su hija Sofia Coppola.

Eleanor capturó las luchas que han puesto en peligro las películas de su familia, incluso antes de que llegaran a la pantalla grande.

A través de su trabajo cinematográfico, ilustró no sólo lo que implica financieramente una película, sino el costo emocional que tiene el cine en las personas dentro y fuera de la cámara.

Eleanor Coppola también escribió dos libros exitosos. El primero, Notes on the Making of Apocalypse Now, registró el viaje de la película desde 1976 hasta 1979.

También compartió detalles de otras áreas de su vida en un lapso de tiempo de 30 años, que plasmó en el libro Notas sobre una vida.

Le sobreviven su esposo, Francis Ford Coppola y sus hijos, Sofia y Roman.