Fallece Piero a los 81 años, voz emblemática de la trova y la canción protesta latinoamericana

BUENOS AIRES._ El mundo de la cultura y la música popular en español viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero. El histórico intérprete y compositor italoargentino murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, según confirmó su familia en redes sociales.
Nacido el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia, e instalado desde niño en suelo argentino, Piero construyó una trayectoria de más de medio siglo en la que entrelazó la trova, el rock, la canción de autor íntima y la protesta política, posicionándose como un testimonio cronológico y social del continente.
Del fenómeno de ‘Mi viejo’ al exilio y la vigencia
La carrera del cantautor se caracterizó por su capacidad para retratar con sencillez la intimidad afectiva y, al mismo tiempo, denunciar las injusticias estructurales de su época:
Trascendencia de ‘Mi viejo’
Publicada en 1969 y creada junto al poeta y periodista José Tcherkaski, la composición se convirtió en un clásico del catálogo hispano. Su emotiva mirada sobre el paso del tiempo y la figura paterna lo transformó en una figura generacional en todo el mundo hispanohablante.
Durante los años 70, su catálogo abordó la pobreza, el autoritarismo y la desigualdad con temas emblemáticos como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Soy pan, soy paz, soy más” y “Pedro Nadie”. Tras el golpe de Estado de 1976 en Argentina, el tono crítico de sus letras derivó en persecución y un intento de secuestro, forzándolo al exilio en España hasta su regreso en 1981.
Repertorio diverso y vigencia
Su trabajo abarcó desde colaboraciones con Mercedes Sosa, León Gieco y Fito Páez, hasta la obra infantil “La sinfonía inconclusa del mar”.
Pese a su edad, se mantuvo activo en 2026 con presentaciones en Colombia y celebrando la inclusión de su voz en el desfile de la casa Saint Laurent en París.