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Fallece Piero a los 81 años, voz emblemática de la trova y la canción protesta latinoamericana

El cantautor italoargentino, célebre por temas universales como ‘Mi viejo’, falleció en Buenos Aires tras permanecer internado en el Hospital Italiano, dejando un vasto legado musical marcado por el compromiso social
Noroeste/Redacción
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07/10/2026 19:36
07/10/2026 19:36

BUENOS AIRES._ El mundo de la cultura y la música popular en español viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero. El histórico intérprete y compositor italoargentino murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, según confirmó su familia en redes sociales.

Nacido el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia, e instalado desde niño en suelo argentino, Piero construyó una trayectoria de más de medio siglo en la que entrelazó la trova, el rock, la canción de autor íntima y la protesta política, posicionándose como un testimonio cronológico y social del continente.

Del fenómeno de ‘Mi viejo’ al exilio y la vigencia

La carrera del cantautor se caracterizó por su capacidad para retratar con sencillez la intimidad afectiva y, al mismo tiempo, denunciar las injusticias estructurales de su época:

Trascendencia de ‘Mi viejo’

Publicada en 1969 y creada junto al poeta y periodista José Tcherkaski, la composición se convirtió en un clásico del catálogo hispano. Su emotiva mirada sobre el paso del tiempo y la figura paterna lo transformó en una figura generacional en todo el mundo hispanohablante.

Durante los años 70, su catálogo abordó la pobreza, el autoritarismo y la desigualdad con temas emblemáticos como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Soy pan, soy paz, soy más” y “Pedro Nadie”. Tras el golpe de Estado de 1976 en Argentina, el tono crítico de sus letras derivó en persecución y un intento de secuestro, forzándolo al exilio en España hasta su regreso en 1981.

Repertorio diverso y vigencia

Su trabajo abarcó desde colaboraciones con Mercedes Sosa, León Gieco y Fito Páez, hasta la obra infantil “La sinfonía inconclusa del mar”.

Pese a su edad, se mantuvo activo en 2026 con presentaciones en Colombia y celebrando la inclusión de su voz en el desfile de la casa Saint Laurent en París.

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