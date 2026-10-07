Fallece Piero a los 81 años, voz emblemática de la trova y la canción protesta latinoamericana

BUENOS AIRES._ El mundo de la cultura y la música popular en español viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Piero Antonio Franco De Benedictis, conocido artísticamente como Piero. El histórico intérprete y compositor italoargentino murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, según confirmó su familia en redes sociales. Nacido el 19 de abril de 1945 en Gallipoli, Italia, e instalado desde niño en suelo argentino, Piero construyó una trayectoria de más de medio siglo en la que entrelazó la trova, el rock, la canción de autor íntima y la protesta política, posicionándose como un testimonio cronológico y social del continente.

Del fenómeno de ‘Mi viejo’ al exilio y la vigencia La carrera del cantautor se caracterizó por su capacidad para retratar con sencillez la intimidad afectiva y, al mismo tiempo, denunciar las injusticias estructurales de su época: Trascendencia de ‘Mi viejo’ Publicada en 1969 y creada junto al poeta y periodista José Tcherkaski, la composición se convirtió en un clásico del catálogo hispano. Su emotiva mirada sobre el paso del tiempo y la figura paterna lo transformó en una figura generacional en todo el mundo hispanohablante.