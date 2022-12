Doña Cuquita también se acercó a dialogar con los medios ya adentro, donde está el mausoleo de Vicente, externando que ha sobrellevado su pena porque siempre ha estado tranquila y en paz.

“Yo nunca fui revoltosa, nunca fui metiche”. Dijo además que los arreglos para este día especial fueron tardados porque se atravesó el Día de Muertos y luego había que decorar con flores de Nochebuena para las fiestas decemebrinas.

Confesó además que diario a las 17:00 horas le reza un rosario porque a esa hora recuerda que lo sepultó.

“No me voy a decaer porque él no va a revivir. Entonces, para qué me busco problemas”.