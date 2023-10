Las rancheras también formaron parte del repertorio, cantando para su fans un set conformado por los cortes A cada rato, Y por esa calle vive, La puerta negra, 6 pies abajo,y Ni parientes somos.

Tras más de una hora y media de concierto, Los 2 De la S cerraron su presentación en el 492 Aniversario de Culiacán interpretando otro popurrí de temas compuesto por Es que me gustas, Me saben a gloria, Un bote para mí, No me queda más, Bésame morenita, El Pávido návido, y Dile al amor.

Tras el grito de otra, otra, Omar y Johnny regresaron al escenario para cantar esta vez otro popurrí con los temas El muchacho alegre, No hables en plural, cerrando así la fiesta de los culichis.

Concluido el concierto, ambos cantantes compartieron un momento con Noroeste, expresando su agradecimiento por haber sido parte de esta celebración importante para la Culiacán.