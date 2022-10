Un portavoz de HBO emitió un comunicado a través de The Hollywood Reporter dejando claro que están al tanto de lo sucedido y apuntando que la filtración parece proceder de un socio de distribución situado en la región EMEA, es decir, de Europa, Oriente Medio o África.

La filtración del último episodio de la primera temporada de La casa del dragón días antes de su estreno no gustó a HBO, quien ya señaló a un posible culpable.

“Al parecer, procede de un socio distribuidor de la región EMEA. HBO está vigilando y retirando agresivamente estas copias de Internet. Nos decepciona que esta acción ilegal haya interrumpido la experiencia de los fieles seguidores de la serie, que podrán ver una versión impecable del episodio cuando se estrene el domingo en HBO y HBO Max, donde se emitirá en exclusiva en 4K”, señaló en el comunicado, de acuerdo con espinof.com.

Ese último detalle es relevante, ya que el último episodio no se ha filtrado en 4K, por lo que en esta ocasión parece que el origen de la filtración no es una cuestión interna. Eso no quita para que este tema poco menos que se haya convertido en una tradición, pues ya sucedió también en alguna ocasión con Juego de Tronos.